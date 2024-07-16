У пікові години без світла будуть чотири черги: анонс 'Укренерго' на 17 липня

У середу, 17 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби. Зокрема, у пікові години відключатимуть чотири черги одночасно.

Це стосується проміжку з 17:00 до 22:00. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"17 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. Водночас з 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги.

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