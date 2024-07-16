В пиковые часы без света будут четыре очереди: анонс 'Укрэнерго' на 17 июля

В среду, 17 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток. В частности, в пиковые часы будут отключаться четыре очереди одновременно.

Это касается промежутка с 17:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"17 июля меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 00.00 до 6.00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В то же время с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди.

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