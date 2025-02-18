У Перу виявили скамʼянілість предка білої акули віком 9 мільйонів років

Багато хто вважає, що морські скам'янілості можна знайти лише в прибережних або підводних осадових відкладеннях. Однак інколи їх виявляють навіть у пустелях. Яскравим прикладом є нещодавня знахідка в Перу – чудово збережена скам'янілість Cosmopolitodus hastalis, предка білої акули, яка жила близько 9 мільйонів років тому.

Про це у своїй колонці для Forbes розповів еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс. Він пояснив, що багато сучасних пустель колись були морськими екосистемами, що вплинуло на розуміння еволюції доісторичних екосистем та тектонічних процесів.

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Басейн Піско в Перу, де знайшли скам'янілість, є одним із найважливіших палеонтологічних місць у світі. Його осадові шари містять унікальні свідчення про морське життя, що налічує мільйони років.

Треверс зазначає, що Cosmopolitodus hastalis існував від пізнього олігоцену до раннього плейстоцену, а сама знахідка дає цінне уявлення про давнє морське біорізноманіття регіону.

За мільйони років тектонічні процеси підняли морське дно басейну Піско, утворивши суходіл, але осадові відкладення збереглися майже недоторканими.

Біолог також наголосив, що останнім часом вчені все частіше шукають релікти стародавніх морських екосистем у пустелях, таких як Сахара, Атакама та Гобі. Завдяки посушливому клімату та мінімальній біологічній активності в цих регіонах скам'янілості залишаються добре збереженими, адже відсутність вологи значно уповільнює процеси ерозії та розкладу.

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