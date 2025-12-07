У Мексиці виявили древнє поховання 1325 року (фото)

Археологи Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH) виявили в центрі Мехіко залишки житлової споруди пізньокласичного періоду (1325–1521 роки). У ній знайшли три людські поховання, кам’яну піч, велику колекцію кераміки та побутові артефакти, що свідчать про життя сім’ї середнього соціального статусу.

Знахідка пов’язана з поселеннями Тлателолко — групи, яка відокремилася від мексиканців і заснувала власне місто. Про це пише Heritage Daily.

Розкопки проводилися вздовж проспекту Eje Central Lázaro Cárdenas, поблизу археологічної зони Тлателолко. Керівниця проєкту Хімена Рівера Ескамілла зазначила: відсутність озерних відкладень вказує на стабільність рельєфу, що допомагає точно окреслити межі давнього поселення. Дослідження виявили три фази заселення мексиканцями та тлателолко.

Для детального вивчення археологи проклали дев’ять траншей розміром 2×2 м, пробну яму та колодязь глибиною 3,85 м. У шарах виявили 24 рівні глини — докази багатовікової людської діяльності, а також фрагменти стін, підлоги та кам’яної печі.

Серед поховань: дитина з біконічною чашею та кістками тварин, новонароджений і молода людина. Побутові знахідки — веретена, миски, різнокольорові обсидіанові леза, фігурки та печатка з мавпою, символом бога вітру Ехекатля, — підтверджують середній достаток родини.

Ці артефакти розкривають деталі повсякденного життя та показують, як громади формували ландшафт у пізньокласичний період. Знахідка стала важливим внеском у розуміння урбанізації Тлателолко до приходу іспанців.

