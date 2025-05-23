У Ліверпулі виявили древнє зображення крилатої богині перемоги віком 2000 років (фото)

У Великій Британії неподалік Валу Адріана волонтери виявили яскравий римський рельєф із зображенням крилатої богині Перемоги. Унікальну знахідку зробила подружня пара з Мерсісайду, які вже понад два десятиліття беруть участь у розкопках на території стародавнього римського форту Віндоланда біля Хексхема, Нортумберленд.

Про це повідомляє The Guardian. 69-річна Діліс Квінлан, працівниця системи охорони здоров’я, та її 68-річний чоловік Джим, інженер міської ради Ліверпуля, проводять частину своєї відпустки у Віндоланді, допомагаючи археологам у дослідженнях. Саме під час очищення уламків над піхотними казармами вони помітили рельєф із богинею.

"Це найяскравіше відкриття, яке ми коли-небудь робили, — поділилася Діліс. — Ми щасливі, що маємо змогу робити це разом. Це не лише спосіб відпочити, але й справжнє джерело натхнення".

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Керівник розкопок доктор Ендрю Бірлі підкреслив важливість участі волонтерів у таких відкриттях: "Миті, коли з-під 2000-річного щебеню з’являється обличчя богині — неймовірні. Це справжній дотик до минулого".

Роб Коллінз, професор археології з Університету Ньюкасла, ідентифікував фігуру як богиню Перемоги — символ тріумфу в римській культурі, якого шанували під час воєнних кампаній. За словами Бірлі, рельєф, що датується приблизно 213 роком н.е., є частиною великої декоративної композиції, яка прикрашала арку та ворота казарм.

47-сантиметрове різьблення, ймовірно, символізувало завершення воєн на півночі Британії. Це ще раз підтверджує, що римські форти не були лише військовими об’єктами — вони несли в собі елементи величі та культури.

Попри те, що подружжя не планує ставати професійними археологами, вони із задоволенням беруть участь у роботі. "Для нас археологія — це більше, ніж хобі. Ми відчуваємо себе частиною великої родини Віндоланди, причетними до збереження історії", — додала Діліс.

Цікаво, що благодійний фонд Віндоланди запрошує волонтерів на розкопки ще з 1970 року. Саме команда під керівництвом батька Бірлі у 1973 році виявила знамениті дерев'яні таблички з листами римлян, які жили на цьому місці майже два тисячоліття тому.

Рельєф із богинею Перемоги планують виставити для публіки у музеї Віндоланди у 2026 році в межах спеціальної виставки новітніх археологічних відкриттів.

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