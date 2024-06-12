В Києві працює безкоштовний центр відновлення дітей у воєнний час: ідеї для проведення вихідних

Діти потребують нашої підтримки, часу та зрілості в період війни. Скільки б справ на вихідні дні не було б, знайдіть час підтримати свою дитину, провести з нею декілька годин та відновити її сили. Обирайте цікаві й корисні ідеї зі списку, щоб перемкнутися на позитив, та навчити своїх дітей радіти життю попри всі негаразди. Це їх і ваш рятувальний жилет.

Місце сили та відновлення для дітей

Творчість рятує, навіть, у найважчі часи. Джерело: Джерело: cottonbro studio/Pexels Творчість рятує, навіть, у найважчі часи. Джерело: Джерело: cottonbro studio/Pexels

Розважитися, відпочити та відновитися можна разом з дітьми можна неподалік Поштової Площі у столиці. В терапевтичному центрі працюють з дитячими травмами, отриманими через війну, або переїзд, за допомогою творчості, гри кольорів та опануванню нових навичок та ремесел. В програмі "Місця сили": кіноклуб, акторська майстерність, дискусійні години, настільні ігри тощо. Цікаво в центрі не лише дітям, дорослих так само захоплюють хвилини спокою та гармонії. Такі заняття у вихідний день будуть чудовою терапією для всіх.

Відвідування центру абсолютно безкоштовне. Заняття проводяться для дітей від 10 до 17 років, розклад занять та майстер–класів можна подивитися на сайті.

Адреса клубу: м. Київ, вул. Ігорівська 1/8.

Розділіть з дітьми їх захоплення

Новітні технології з користю для розвитку. Джерело: https://wowpark.com.ua/ Новітні технології з користю для розвитку. Джерело: https://wowpark.com.ua/

Ні, не вдома за приставкою. Хоча й такий варіант іноді краще, ніж нічого. В Києві ви можете знайти просто неймовірні віртуальні локації, які крім розваги дарують ще й розвиток. Квест кімнати, центри настільних ігор, або дуже сучасний та навчальний WOW Park. На 1 400 квадратах розташовано багато ігрових зон, в кожній з яких потрібно увімкнути логіку та знання, а в деяких, фізично рухатися. Віртуальна реальність може і має бути повчальною – це доводить WOW Park у Києві.

Розважальні зони на ВДНГ

Тут кожен знайде цікаве не залежно від віку. Джерело: https://www.facebook.com/ Тут кожен знайде цікаве не залежно від віку. Джерело: https://www.facebook.com/

Суперова платформа кожен рік дивує чимось новеньким та цікавим. Від басейну, що освіжає влітку, катка взимку, до зоопарку, парку гойдалок, підвісної дороги на різновікову категорію, релакс зони та купи смачних локацій для дітей і дорослих. Парою годин не обійдеться, але ж емоцій просто сила силенна.

Тваринна терапія

Тварини лікують, рятують та заслуговують на нашу підтримку. Джерело: Джерело: Pixabay/Pexels Тварини лікують, рятують та заслуговують на нашу підтримку. Джерело: Джерело: Pixabay/Pexels

Це найкращий та найдієвіший вид терапії для дітей. Особливо, коли з тваринами можна близько контактувати, пестити та гратися. У столиці ви можете відвідати котяче кафе (є обмеження по віку дітей), кафе з капібарами, віслючу ферму, декілька Зоопарків (Центральний, Зоопарк Лемур та ВДНГ), Океанаріум, музей Медуз, страусова ферму та ферму равликів. Кінна ферма недалеко від Києва та Медоварня також стануть чудовими місцями релаксу й спілкування з живою природою. Контакти всіх локацій можна знайти в інтернеті та зробити крок на зустріч відновленню вже зараз.

Спортивне дозвілля

Спорт дисциплінує та приводить до ладу думки. Джерело: Джерело: RDNE Stock project/Pexels Спорт дисциплінує та приводить до ладу думки. Джерело: Джерело: RDNE Stock project/Pexels

Зарядка на дивані не рахується. Столиця має велику кількість парків зі спортивними майданчиками та зонами для гри у волейбол, баскетбол, футбол, теніс. Спорт – це складова майже всіх терапій у світі. Якщо не справляється розум, почніть з тіла. Довга прогулянка на свіжому повітрі, бадмінтон, спортивне крокування, йога, біг, ролики, велосипеди – оберіть спорт для всієї сім’ї.

Одна дивовижна локація на вихідні

Вриваємося в це життя на повній швидкості. Джерело: Джерело: Andrea Piacquadio/Pexels Вриваємося в це життя на повній швидкості. Джерело: Джерело: Andrea Piacquadio/Pexels

Реально та досить дієво. Додаємо в життя трохи позитивної авантюри, на яку не потрібно витрачати багато коштів, але задоволення можна отримати море. Головне трохи підготуватися заздалегідь та скласти маршрут. Лежачи у п’ятницю без сил на дивані та бездумно гортаючи соціальні мережі, згадайте, що життя одне, а ви ще не весь Київ подивилися. Введіть в пошуку "цікаві локації Києва" або відкрийте UAPortal "подорожі" та оберіть місце про яке ви, може й чули, та ще ніколи не були та складіть маршрут. Тоді вже в неділю з ранку, давши собі у суботу зробити всі справи, можна вирушати всім разом на зустріч пригодам та враженням. Така система навчить вас та дітей завжди планувати хороші речі та розширить кругозір.

Пам’ятаємо, що наші діти живуть зараз і ми так само. Робімо все для перемоги та майбутніх поколінь і здоров’я вашої родини в цьому списку теж великий вклад. Бажаємо цікавих та яскравих вражень у вихідні без тривог.