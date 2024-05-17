У яких трьох місцях у домі категорично заборонено вішати дзеркало: народні прикмети та забобони

З давніх часів існує переконання, що дзеркала мають чарівну силу, і саме від їхнього розміщення залежить, які енергії – позитивні чи негативні – вони приваблюватимуть до оселі. Це пояснює традицію уникати розміщення дзеркал у певних зонах житла.

Команда UAportal розповідає, де категорично заборонено розміщувати дзеркала у будинку.

Навпроти вікон і вхідних дверей

Не рекомендується встановлювати дзеркало так, щоб воно відображало вхідні двері чи вікна, адже це може призвести до витоку позитивної енергії з житла. В результаті можуть виникнути проблеми та зменшитися благополуччя.

У спальні

Згідно з традиціями, відображення сплячої особи у дзеркалі може спричинити її знесилення та негативно позначитися на відносинах у сім’ї.

Рішення: Рекомендується розміщувати дзеркало на внутрішній стороні дверей шафи, щоб уникнути проблем і для зручності використання.

Навпроти плити

Дзеркало, розміщене навпроти кухонної плити, може виснажувати енергію та спричиняти втому. Натомість, розташування дзеркала проти обіднього столу може сприяти залученню достатку та гармонії в оселю.

Наші предки вірили, що розміщення дзеркал одне навпроти одного не є доброю ідеєю, оскільки це може призвести до конфлікту позитивних та негативних енергій, і неможливо передбачити, яка з них виявиться домінуючою.

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