В каких трех местах в доме категорически запрещено вешать зеркало: народные приметы и суеверия

С давних времен существует убеждение, что зеркала обладают волшебной силой, и именно от их размещения зависит, какие энергии – положительные или отрицательные – они будут привлекать в дом. Это объясняет традицию избегать размещения зеркал в некоторых зонах жилья.

Команда UAportal рассказывает, где категорически запрещено размещать зеркала дома.

Напротив окон и входной двери

Не рекомендуется устанавливать зеркало так, чтобы оно отображало входную дверь или окна, ведь это может привести к утечке положительной энергии из жилья. В результате могут возникнуть проблемы и уменьшиться благополучие.

В спальне

Согласно традициям, отображение спящего лица в зеркале может вызвать его истощение и негативно отразиться на отношениях в семье.

Решение: Рекомендуется размещать зеркало на внутренней стороне двери шкафа, чтобы избежать проблем и удобства использования.

Напротив плиты

Зеркало, расположенное напротив кухонной плиты, может истощать энергию и вызывать усталость. Зато расположение зеркала против обеденного стола может способствовать привлечению изобилия и гармонии в дом.

Наши предки верили, что размещение зеркал напротив друга не является хорошей идеей, поскольку это может привести к конфликту положительных и негативных энергий, и невозможно предположить, какая из них окажется доминирующей.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие 5 вещей привлекают ссоры в дом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !