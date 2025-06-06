В Ізраїлі виявили унікальну мозаїку Візантійської епохи: чим цікава (фото)

Уперше для публічного огляду представили унікальну мозаїку віком приблизно 1600 років, знайдену в християнському монастирі доби Візантії. Артефакт відкриває нові сторінки життя людей у давнину.

На початку тижня Міністерство закордонних справ Ізраїлю офіційно оголосило про відкриття мозаїки, знайденої в районі Беер-Шева. Вона стала доступною для відвідувачів у будівлі регіональної ради Мерхавім. Про це пише Fox News.

Цей твір мистецтва вважається одним із найвидатніших археологічних знахідок на півдні країни. За інформацією МЗС, барвиста мозаїка включає 55 медальйонів, у яких зображені сцени з мисливського життя, тварини, персонажі міфів, плоди в кошиках, а також фрагменти повсякденного побуту.

Археолог Шайке Лендер зазначив, що мозаїка створена з дрібних кольорових камінців у поєднанні з керамікою та склом, що надає їй художньої виразності та глибини.

Знахідку виявили ще в 1990 році в кібуці Урім. Хоча точна дата її створення невідома, вчені відносять мозаїку до візантійського періоду, який охоплює 324–638 роки нашої ери.

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Як стало відомо, мозаїка прикрашала монастир, що водночас виконував функцію виноробні. Про це свідчать знайдені в ході розкопок винний прес та глечики для зберігання вина. Дослідники також з’ясували, що монастир був частиною великого поселення, яке займало кілька сотень дунамів (1 дунум = 1000 м²).

Перед виставленням мозаїку ретельно відновили: фахівці укріпили плитки та усунули пошкодження. Директор Ізраїльського управління старожитностей Елі Ескусідо повідомив, що відтепер мозаїка буде постійно доступна для огляду як відкритий об’єкт культурної спадщини.

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