На Івано-Франківщині знайшли трипільську фігурку бика віком 6000 років (фото)

У селі Залуква поблизу Галича (Івано-Франківська область) археологи Національного заповідника "Давній Галич" виявили глиняну фігурку бика віком понад 6000 років. Артефакт у винятковому стані зберігся в урочищі Сад і датується фазою Б II трипільської культури — початком IV тисячоліття до н.е. Про це пише Arkeonews.

Про це пише Arkeonews. Дослідники називають знахідку "цінним свідченням духовного світу трипільців". Бик символізував силу, відновлення сільського господарства та добробут — ймовірно, слугував захисним талісманом чи ритуальним предметом у сезонних обрядах.

Фігурка допомагає зрозуміти планування поселень: розподіл символів вказує на житлові, робочі чи спільні зони. Трипільська культура охоплювала території від Румунії до Дніпра, вирізняючись унікальною керамікою та мистецтвом, відкритим Вікентієм Хвойкою наприкінці XIX ст.

