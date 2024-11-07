В Італії знайшли рештки дитини віком 17000 років, яка була результатом інцесту: розкрила деталі про побут древніх людей

Унікальне археологічне відкриття в Італії - скелет немовляти віком 17 000 років - дозволило вченим розкрити надзвичайні подробиці життя давніх людей. Результати дослідження, опубліковані в Nature Communications, базуються на аналізі чудово збережених останків, знайдених у печері Гротта-делле-Мура в 1998 році.

За даними радіовуглецевого датування, вік знахідки становить від 16 910 до 17 320 років. Генетичний аналіз показав, що дитина, яка прожила від 7,5 місяців до 1,5 років, мала блакитні очі, темне кучеряве волосся та смугляву шкіру - типові риси для мешканців Центральної та Південно-Західної Європи того періоду. Про це пише Nature Communications.

Дослідники виявили, що немовля, зріст якого складав 82 см, страждало від спадкового захворювання - гіпертрофічної кардіоміопатії, що могло стати причиною передчасної смерті. Цікавим фактом є те, що батьки дитини були близькими родичами, найімовірніше двоюрідними братом і сестрою, що, за словами докторки Алессандри Моді з Флорентійського університету, було рідкісним явищем для епохи палеоліту.

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Аналіз зубів виявив дев'ять епізодів фізіологічного стресу під час розвитку дитини. Ізотопні дослідження вказують на обмежену мобільність та недостатнє харчування матері протягом останніх місяців вагітності. Виявлений перелом ключиці немовляти свідчить про ймовірні ускладнення під час пологів.

Професор Стефано Бенацці з Болонського університету підкреслює важливість цього дослідження для розуміння життя мисливців-збирачів того періоду. А професор Девід Карамеллі з Флорентійського університету відзначає, що це відкриття допомогло реконструювати найдавніший геном в Італії та виявити значні міграційні процеси з Балкан після останнього льодовикового періоду.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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