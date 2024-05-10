В Італії археологи знайшли некрополь віком 2700 років: надгробки вказали на чіткі гендерні відмінності (фото)

В Італії, біля міста Аморозі, що за 48 кілометрів від Неаполя, археологи виявили некрополь залізного віку. Це захоронення, яким приблизно 2800 років, стало цінною знахідкою, адже воно ровесник Риму, заснованого близько 161 кілометра далі.

Некрополь знайшли під час археологічної розвідки перед будівництвом електростанції. Завдяки цій знахідці вчені зможуть більше дізнатися про культури, що існували в регіоні до римського панування, повідомляє Live Science.

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Наразі розкопано 88 ямних поховань. У них знайшли зброю, якою супроводжували чоловіків, а також прикраси з бронзи (браслети, підвіски, броші-фібули) та гончарні вироби (вази) у жіночих похованнях.

Окрім ямних поховань, некрополь має два кургани діаметром 15 метрів. Вчені вважають, що вони могли бути призначені для представників еліти стародавнього суспільства.

Розкопки некрополя в Італії. Джерело: facebook.com/ministerodellacultura Розкопки некрополя в Італії. Джерело: facebook.com/ministerodellacultura

Розкопки некрополя в Італії. Джерело: facebook.com/ministerodellacultura Розкопки некрополя в Італії. Джерело: facebook.com/ministerodellacultura

Розкопки некрополя в Італії. Джерело: facebook.com/ministerodellacultura Розкопки некрополя в Італії. Джерело: facebook.com/ministerodellacultura

Цей некрополь народився за сотні років до того, як у цих землях влаштувалися самніти, які вважалися одним із ворогів перших римлян.

За легендою, Рим заснував Ромул у 753 році до нашої ери. Проте історики вважають, що місто з'явилося внаслідок об'єднання кількох сіл у X столітті до нашої ери.

У IV столітті до нашої ери Рим воював із самнітами, але зрештою здобув перемогу. Самніти асимілювалися в римському суспільстві після Третьої Самнітської війни (298 до нашої ери - 290 рік нашої ери).

Нагадаємо, в Австрії знайшли дивне поховання жінки з дочкою, чиї тіла лежали на рештках коня.

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