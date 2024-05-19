В Ірландії знайшли неолітичну 'дорогу мертвих' (фото)

Археологи виявили на сході Ірландії вражаючі неолітичні пам'ятки, які кидають виклик уявленням про ритуальні практики того часу.

В ході досліджень на пагорбах Балтінгласу (графство Уїклоу) команда археологів з Абердинського університету (Велика Британія) знайшла п'ять величних курсусів – довгих земляних насипів, що нагадують рови, обрамлені двома паралельними валами, пише британський археолог Джеймс О'Дрисколл в журналі Antiquity.

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Ці споруди, зведені в 3400-3000 роках до нашої ери, є одними з найдавніших неолітичних пам'яток в Ірландії. Їхня вражаюча довжина, яка сягає майже 10 кілометрів, а також зв'язок з каїрнами (кам'яними насипами, що часто містять людські останки) свідчать про їхню значну роль у ритуальному житті тогочасних людей.

Карта археологічних об'єктів Балтінгласу. Джерело: J.O’Driscoll, Antiquity Карта археологічних об'єктів Балтінгласу. Джерело: J.O’Driscoll, Antiquity

Дослідники висунули цікаву теорію про те, що курсуси могли слугувати "дорогами мертвих". Згідно з цією гіпотезою, паралельні земляні вали направляли процесії людей, які проводжали померлих до місць поховання.

Під час розкопок археологи виявили, що курсуси з'єднують каїрни, а також пов'язані з більшими неолітичними похованнями та пагорбами, з яких відкривається чудовий краєвид на Схід сонця. Це розташування, на думку вчених, могло мати символічне значення, адже схід сонця в день поховання, ймовірно, асоціювався з подорожжю душі померлого до потойбічного світу.

Дольмен Пулнаброн в Ірландії. Джерело: Danny Burke, wikipedia.org Дольмен Пулнаброн в Ірландії. Джерело: Danny Burke, wikipedia.org

Відкриття курсусів Балтінгласу кидає виклик традиційним уявленням про неоліт Ірландії, де, на відміну від Британії, монументальні ритуальні споруди майже не зустрічаються. Ці знахідки свідчать про те, що ритуальні практики того часу були набагато складнішими та різноманітнішими, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, археологи виявили місце смерті першого римського імператора.

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