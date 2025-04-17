У Єгипті виявили стародавнє місто-привид: чим цікаве

Під час розкопок у північній частині Єгипту археологи, досліджуючи грецьке поселення, несподівано натрапили на ще одне — значно давніше місто, яке існувало приблизно 3400 років тому, в епоху фараона Тутанхамона. Дослідження, яке тривало на місці поселення, заснованого близько 332 року до н.е., принесло вражаюче відкриття — місто з глинобитної цегли, що було збудоване більш ніж за тисячу років до грецького періоду. Вчені припускають, що це місто виникло в період правління 18-ї династії, до якої належав і сам Тутанхамон.

Згідно з матеріалами, опублікованими в журналі Antiquity Journal, поселення було засноване за фараона Ехнатона — батька Тутанхамона, — а згодом розширено за правління Рамсеса II.Про це пише The Sun.

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Серед численних артефактів, знайдених під час розкопок, археологи натрапили на глечик із написом імені Мерітатон — ймовірної сестри Тутанхамона. Також було знайдено храмові блоки, присвячені Рамсесу II, а також похоронні каплиці з згадками про військових.

Ще однією цікавою знахідкою стала вулиця, обладнана дренажною системою, що свідчить про високий рівень організації та інфраструктури в місті. За словами дослідників, це поселення могло використовуватись сезонно, зокрема військовими гарнізонами.

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