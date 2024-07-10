В чому неймовірна користь кавунів і коли їх краще їсти

Кавун завжди знаходиться у списку літніх десертів у спекотні дні. Відмінно освіжає і наводнює організм. Часто на ринках продають кавуни з нітратами (особливо на початку сезону), тому потрібно бути обережними, щоб не отруїтися.

В чому неймовірна користь кавунів і коли їх краще їсти В чому неймовірна користь кавунів і коли їх краще їсти

Купуйте їх в серпні, коли вони точно дозрівають природним шляхом. А якщо ви не впевнені в чистоті вашого купленого кавуна, тоді пам'ятайте, що нітрати збираються на шкірці, а корисною буде середина м'якоті. Будьмо здорові!