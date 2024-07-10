Арбуз всегда находится в списке летних десертов в жаркие дни. Отлично освежает и наводняет организм. Часто на рынках продают арбузы с нитратами (особенно в начале сезона), поэтому нужно соблюдать осторожность, чтобы не отравиться.

В чем невероятная польза арбузов и когда их лучше есть

Покупайте их в августе, когда они точно созревают естественным путём. А если вы не уверены в чистоте вашего купленного арбуза, тогда помните, что нитраты собираются на кожуре, а полезной будет середина мякоти. Будьте здоровы!