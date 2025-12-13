У Британії виявили унікальну древню мозаїку: чим цікава (фото)

Римська мозаїка з Кеттона (Велика Британія), датована IV століттям н.е., перевернула уявлення про поширення класичних міфів. Замість "Іліади" Гомера вона ілюструє трагедію Есхіла "Фригійці" — рідкісне свідчення, як менш відомі тексти дійшли до римської провінції.

Дослідження Джейн Массеглії та колег порівняло мозаїку з уривками п'єси та нотатками давніх вчених. Про це пише Live Science.

Знахідка розміром 10×5 м прикрашала їдальню вілли, зображуючи три сцени: дуель Ахілла з Гектором після смерті Патрокла, перетягування тіла та його викуп Пріамом за золото. Деталі — обхід могили Патрокла, а не бій біля стін Трої — збігаються з Есхілом.

Верхня панель стилістично подібна до грецьких горщиків епохи Есхіла, з візерунками, що нагадують срібло, монети та кераміку з Греції, Туреччини й Галлії. Гелла Екхардт (Університет Редінга) підкреслює: мозаїка розкриває культурні зв’язки римської Британії з Середземномор’ям.

