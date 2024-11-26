У Британії виявили печеру неандертальців з піччю для виготовлення клею віком 60 тисяч років

Археологи здійснили важливе відкриття в печері Вангард (Гібралтар), де знаходилось одне з останніх відомих поселень неандертальців у Європі. Результати дослідження, опубліковані в Quaternary Science Reviews, розкривають нові деталі про технологічні досягнення наших предків.

У шарі осадових порід, датованому 67-60 тисячами років тому, вчені виявили штучно створене вогнище особливої конструкції. На відміну від звичайних ям для приготування їжі, ця споруда мала круглу форму з двома каналами та товстими стінками.

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Хімічний аналіз знахідки виявив сліди спалювання смолистих рослин, обвуглену деревину та мікроскопічні частинки попелу. Ці знахідки свідчать про виробництво дьогтю з березової кори та інших рослин в безкисневому середовищі.

Для підтвердження своєї теорії дослідники відтворили подібну конструкцію та провели експеримент. Їм вдалося отримати достатню кількість дьогтю для закріплення двох наконечників списів, використовуючи лише матеріали, доступні в той період.

Це відкриття свідчить про високий рівень інтелектуального розвитку неандертальців. Вони не лише розуміли процеси горіння та основи хімії, але й мали розвинені навички співпраці та комунікації, необхідні для створення складних знарядь праці.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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