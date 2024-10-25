У Британії знайшли древні монети вартістю 5,6 млн доларів

У січні 2019 року семеро друзів у Великій Британії випадково натрапили на скарб із монетами, яким майже тисяча років. Ці монети, датовані 1066-1068 роками, були придбані фондом South West Heritage Trust за 4,3 мільйона фунтів стерлінгів (5,6 мільйона доларів США). Завдяки цьому монети стали найціннішою знахідкою у Великій Британії.

За даними The Washington Post, мисливці за скарбами виявили загалом 2584 срібні монети XI століття, які визнано найціннішим скарбом, коли-небудь зареєстрованим у Сполученому Королівстві. Тепер група отримає половину виручки від продажу, а інша частина піде власнику землі, де були знайдені монети.

Читайте також: Науковці назвали неочікувану причину вимирання мамонтів

Монети будуть виставлені в Британському музеї в Лондоні з наступного місяця. Скарб містить монети, викарбувані між 1066 і 1068 роками, з зображенням трьох правителів: Вільгельма I, першого нормандського короля, відомого як "Завойовник"; Гарольда II, останнього коронованого саксонського короля Англії; та Едуарда "Сповідника", останнього короля з дому Вессекса, який правив до Гарольда II і пізніше був зарахований до лику святих.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Раніше ми розповідали, що вчені показали найнебезпечнішого птаха планети, який викликає страх.