В Британии обнаружили древние монеты стоимостью 5,6 млн долларов

В январе 2019 года семь друзей в Великобритании случайно наткнулись на клад с монетами, которым почти тысяча лет. Эти монеты, датированные 1066-1068 годами, были приобретены фондом South West Heritage Trust за 4,3 миллиона фунтов стерлингов (5,6 миллиона долларов США). Благодаря этому монеты стали самой ценной находкой в Великобритании.

По данным The Washington Post, охотники за сокровищами обнаружили в общей сложности 2584 серебряных монет XI века, которые признаны самым ценным сокровищем, когда-либо зарегистрированным в Соединенном Королевстве. Теперь группа получит половину выручки от продаж, а остальная часть уйдет владельцу земли, где были найдены монеты.

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Монеты будут выставлены в Британском музее в Лондоне со следующего месяца. Клад содержит монеты, отчеканенные между 1066 и 1068 годами, с изображением трех правителей: Вильгельма I, первого нормандского короля, известного как "Завоеватель"; Гарольда II, последнего коронованного саксонского короля Англии; и Эдуарда "Исповедника", последнего короля из дома Вессекса, правившего к Гарольду II и позже был причислен к лику святых.

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