В Андалусії виявили пляшку вина віком 2000 років з моторошною знахідкою (фото)

Археологи зробили сенсаційне відкриття в іспанській Кармоні: 2000-річна скляна урна містила не лише добре збережене вино, а й кремовані останки чоловіка. Це відкриття проливає світло на поховальні обряди Стародавнього Риму та гендерні ролі того часу.

Про це повідомляє The Express.

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Вино, датоване IV століттям, стало одним з найдавніших вин, коли-небудь знайдених. Його присутність в урні разом з чоловічими останками свідчить про особливі похоронні ритуали для чоловіків. За римськими віруваннями, вино вважалося "чоловічим напоєм", тому його включали до похоронних дарів для чоловіків.

Порівняння з іншою урною, в якій були знайдені рештки жінки та жіночі прикраси, підкреслює гендерний поділ у похоронних практиках. Ці знахідки дозволяють дослідникам глибше зрозуміти, як римляни уявляли собі загробне життя та які предмети вважали необхідними для подорожі в інший світ.

Нагадаємо, під 500-річним полотном да Вінчі "Мадонна в скелях" знайшли приховане зображення.

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