В Андалусии обнаружили бутылку вина в возрасте 2000 лет с жуткой находкой (фото)

Археологи совершили сенсационное открытие в испанской Кармоне: 2000-летняя стеклянная урна содержала не только хорошо сохранившееся вино, но и кремированные останки мужчины. Это открытие проливает свет на погребальные ритуалы старого Рима и гендерные роли того времени.

Об этом сообщает The Express.

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Вино, датированное IV веком, стало одним из древнейших вин, когда-либо найденных. Его присутствие в урне вместе с мужскими останками свидетельствует об особых погребальных ритуалах для мужчин. По римским верованиям, вино считалось "мужским напитком", поэтому его включали в погребальные дары для мужчин.

Сравнение с другой урной, в которой были найдены останки женщины и женские украшения, подчеркивает гендерное разделение в похоронных практиках. Эти находки позволяют исследователям глубже понять, как римляне представляли себе загробную жизнь и какие предметы считали необходимыми для путешествия в мир иной.

Напомним, под 500-летним полотном да Винчи "Мадонна в скалах" обнаружили скрытое изображение.

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