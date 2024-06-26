Усик вже не абсолютний чемпіон: боксер відмовився від титулу IBF на користь бою Джошуа-Дюбуа

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, український боксер Олександр Усик зробив неочікуваний жест, подарувавши свій пояс IBF для майбутнього поєдинку між британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

Про це Усик повідомив у своєму Instagram. "Усім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, що пояс IBF важливий для вас… Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу за все! Слава Україні!" – сказав Усик у своєму відеозверненні.

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Під відео Усик написав, що "світ любить сильних". Цей акт щедрості додає інтриги до поєдинку, який відбудеться 21 вересня на стадіоні Вемблі в Лондоні між Дюбуа і Джошуа.

37-річний Усик став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі у травні цього року, коли здолав Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Реванш між Усиком та Ф'юрі планувася на 21 грудня.

У серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа і зберіг титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та WBA у надважкій вазі. Після бою з Ф'юрі, що відбувся 19 травня, Усик зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф'юрі.

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