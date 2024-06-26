Усик уже не абсолютный чемпион: боксер отказался от титула IBF в пользу сражения Джошуа-Дюбуа

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик сделал неожиданный жест, подарив свой пояс IBF для предстоящего поединка между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Об этом Усик сообщил в своем Instagram. "Всем привет. Энтони и Даниэль, слушайте, знаю, что пояс IBF важен для вас… Назовем это моим подарком на 21 сентября. Слава Богу за все! Слава Украине!" – сказал Усик в своем видео-обращении.

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Под видео Усик написал, что "мир любит сильных". Этот акт щедрости добавляет интриги в поединок, который состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне между Дюбуа и Джошуа.

37-летний Усик стал абсолютным чемпионом по сверхтяжелому весу в мае этого года, когда одолел Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Реванш между Усиком и Фьюри планировался на 21 декабря.

В августе 2023 года Усик победил Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в тяжелом весе. После боя с Фьюри, состоявшегося 19 мая, Усик сохранил титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс WBC, которым владел Фьюри.

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