Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі і став першим в історії абсолютним чемпіоном у суперважкому дивізіоні

Британський боксер Тайсон Ф'юрі не погоджується з результатом бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти українця Олександра Усика.

Про це пише ТСН. "Циганський король" вважає, що судді були упереджені через війну в Україні, і саме тому віддали перемогу Усику. Ф'юрі також нагадав про пункт у контракті, який передбачає реванш, запланований на жовтень цього року.

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"Я вважаю, що я виграв цей бій. Усик виграв кілька раундів, але я виграв більше. У його країні триває війна, і вони вирішили піти цим шляхом. Є умова про реванш, і ми повернемося в жовтні... Як я вже сказав, я вірю, що виграв бій. Ми повернемося до наших сімей, а потім повернемося в жовтні на ринг", – каже Ф'юрі.

Нагадаємо:

Олександр Усик здобув перемогу над Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

Це стало його першою перемогою в надважкій вазі.

До цього Усик був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

Для Ф'юрі це стало першою поразкою в професійній кар'єрі.

Реванш Усика та Ф'юрі запланований на жовтень 2024 року.

Важливо зазначити, що:

Ф'юрі має право на реванш з Усиком.

Бій може відбутися в будь-якій країні, окрім України та Росії.

Переможець цього бою стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Цей реванш стане одним із найочікуваніших боксерських поєдинків року.

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