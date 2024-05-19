Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
Британский боксер Тайсон Фьюри не соглашается с результатом боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против украинца Александра Усика.
Об этом пишет ТСН. "Цыганский король" считает, что судьи были предвзяты из-за войны в Украине, и именно поэтому отдали победу Усику. Фьюри также напомнил о пункте в контракте, предусматривающем реванш, запланированном на октябрь этого года.
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"Я считаю, что я выиграл этот бой. Усик выиграл несколько раундов, но я выиграл больше. В его стране продолжается война, и они решили пойти по этому пути. Есть условие о реванше, и мы вернемся в октябре... Как я уже сказал" , я верю, что выиграл бой.
Напомним:
- Александр Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей.
- Это стало его первой победой в тяжелом весе.
- До этого Усик был абсолютным чемпионом мира в крузервейте.
- Для Фьюри это стало первым поражением в профессиональной карьере.
- Реванш Усика и Фьюри намечен на октябрь 2024 года.
Важно отметить, что:
- Фьюри имеет право на реванш с Усиком.
- Бой может состояться в любой стране, кроме Украины и России.
- Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Этот реванш станет одним из самых ожидаемых боксерских поединков года.
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