Врожаю позаздрять сусіди: чим обррискати кабачки, щоб рясно вродили

Кабачки - це не лише смачний та корисний овоч, але й справжній рятівник у сезон, коли хочеться чогось легкого та поживного. Їх можна смажити, тушкувати, маринувати, готувати з них ікру та оладки. А щоб отримати щедрий урожай цих чудових овочів, важливо знати кілька секретів.

Чим підживити кабачки, щоб вони не пустоцвіли?

Досвідчені городники рекомендують використовувати для підживлення кабачків саморобне добриво на основі борної кислоти та йоду. Це екологічно чисте та доступне рішення, яке допоможе:

Зміцнити імунітет рослини

Підвищити врожайність

Зменшити кількість пустоцвітів

Захистити кабачки від хвороб та шкідників

Рецепт чудо-добрива:

10 літрів теплої води

1/2 чайної ложки борної кислоти

30 крапель йоду

1 літр сироватки (за бажанням)

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Приготування:

Розчиніть борну кислоту в невеликій кількості теплої води. Перелийте розчин борної кислоти у відро з 10 літрами теплої води. Додайте 30 крапель йоду та 1 літр сироватки (якщо використовуєте). Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Дайте розчину охолонути до кімнатної температури.

Застосування:

За допомогою пульверизатора рівномірно обприскайте кабачки, намагаючись покрити кожен листочок.

Найкраще проводити обробку вранці або ввечері, коли немає прямого сонячного проміння, щоб не спалити листя.

Для максимального ефекту рекомендується повторювати обробку раз на 14 днів.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити кабачки у горщиках.

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