Урожаю позавидуют соседи: чем обрызгать кабачки, чтобы обильно уродили

Кабачки - это не только вкусный и полезный овощ, но и настоящий спаситель в сезон, когда хочется чего-нибудь легкого и питательного. Их можно жарить, тушить, мариновать, готовить из них икру и оладьи. А чтобы получить обильный урожай этих замечательных овощей, важно знать несколько секретов.

Чем подкормить кабачки, чтобы они не шалили?

Опытные овощеводы рекомендуют использовать для подкормки кабачков самодельное удобрение на основе борной кислоты и йода. Это экологически чистое и доступное решение, которое поможет:

Укрепить иммунитет растения

Повысить урожайность

Уменьшить количество пустоцветов

Защитить кабачки от болезней и вредителей

Рецепт чудо-удобрения:

10 литров теплой воды

1/2 чайной ложки борной кислоты

30 капель йода

1 литр сыворотки (по желанию)

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Приготовление:

Растворите борную кислоту в небольшом количестве теплой воды. Перелейте раствор борной кислоты в ведро с 10 л теплой воды. Добавьте 30 капель йода и 1 литр сыворотки (если используете). Тщательно перемешайте все ингредиенты. Дайте раствору остыть до комнатной температуры.

Применение:

С помощью пульверизатора равномерно опрыскивайте кабачки, стараясь покрыть каждый листик.

Лучше всего проводить обработку утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей, чтобы не сжечь листья.

Для наибольшего эффекта рекомендуется повторять обработку раз в 14 дней.

Напомним, мы уже писали, как вырастить кабачки в горшках.

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