'Впаде велика армія': вчені розшифрували попередження на вавилонських табличках, якому більше 4000 років

Нещодавно розшифрований 4000-річний текст розкриває ознаки смерті та руйнувань. Чотири глиняні таблички, знайдені в Іраку понад століття тому, написані клинописом – стародавньою мовою Близького Сходу.

Експерти стверджують, що текст передбачає падіння цивілізацій і царів, а також рух Місяця і місячні затемнення. Про це повідомляє Mirror.

Дослідження, опубліковане в Journal of Cuneiform Studies, вказує на те, що таблички з колекції Британського музею містять "найстаріші з відомих збірників прикмет про місячні затемнення", авторства Ендрю Джорджа та Дзюнко Танігучі.

Однією з прикмет є наступна: "Затемнення починається з центральної частини одночасно з затемненням і його проясненням: цар помре, Елам буде знищено". Це стосується цивілізації, яка існувала на території сучасного Ірану.

Читайте також: Вчені виявили кістку мініатюрного предка людини віком 700 тисяч років (фото)

Одна з передбачень заявляє, що "виникне навала сарани", а також "загине худоба" і "впаде велика армія". Інша прикмета передбачає, що регіони Субарту та Аккад будуть зруйновані, якщо "затемнення почнеться на півдні і згодом проясниться: падіння Субарту і Аккад". Мор, що включає бубонну чуму, стане причиною хаосу, якщо "затемнення відбудеться у вечірню варту". "Походження деяких прикмет може бути пов’язане з реальними подіями, коли катастрофа слідувала за певними знаками," – сказав Джордж. Він також зазначив, що "більшість прикмет, ймовірно, були складені на основі теоретичної системи, яка співвідносила характеристики затемнення з різними подіями," – повідомляє Live Science.

Ці таблички, ймовірно, були створені в часи Вавилонської імперії, яка існувала приблизно з 1890 р. до н.е. до 224 р. н.е. Джордж і Танігучі зазначають, що жителі цього царства та Месопотамії вірили, що "небесні події були кодованими знаками, які боги розміщували на небі як попередження для людей на землі". Вони додали: "Радники царя спостерігали за нічним небом і порівнювали свої спостереження з текстами про небесні явища".

Однак не все було настільки фатальним для королів, якщо нічне небо обіцяло їм загибель. Для подальшої перевірки прикмет використовувався метод, відомий як "екстиспіція". Як пояснюють Джордж і Танігучі, цей процес включав аналіз внутрішніх органів тварин для того, щоб "з’ясувати, чи існує реальна загроза для життя короля".

Якщо прикмета була несприятливою, люди могли спробувати виконати певні ритуали, щоб відвернути надзвичайну небезпеку. NASA зазначає, що стародавні цивілізації настільки вдосконалили свої навички у передбаченні затемнень, що навіть ввели практику призначення тимчасових царів, які брали на себе увесь божественний гнів.

Справжній правитель залишався в безпеці, а політична стабільність держави зберігалася. Натомість, замінника царя прирікали на смерть. Таким чином, прикмета завжди виявлялася правдивою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Туреччині археологи знайшли скарб золотих монет, яким понад 2000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!