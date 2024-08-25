Улов століття: біля берегів Британії знайшли надзвичайно рідкісного лобстера, який трапляється раз на 100 мільйонів (фото)

Океан покриває більше половини поверхні Землі і є місцем проживання для численних тварин. Деякі з них настільки рідкісні, що їх можна побачити лише раз на 100 мільйонів.

Одним із таких унікальних створінь є "лобстер солодка вата", якого рибалка випадково зловив біля узбережжя Нью-Гемпширу. Про це повідомляє Daily Mail.

25-річний Джозеф Крамер розповів, що розставив близько двадцяти пасток, і в одній з них його чекав сюрприз –синьо-рожево-фіолетовий лобстер, відомий як "лобстер солодка вата". Через неймовірну рідкість цього забарвлення рибалка був надзвичайно вражений своєю знахідкою.

Дослідники зазначають, що яскраве веселкове забарвлення цього ракоподібного, ймовірно, є результатом генетичної мутації або залежить від його харчування. Проте таке забарвлення робить лобстера легкою мішенню для хижаків.

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Щоб уникнути того, що лобстер може стати здобиччю або загинути, Джозеф Крамер передав його некомерційній організації Seacoast Science Center, де ракоподібне зможе спокійно продовжити своє життя. Рибалка підкреслив, що знайти таку рідкісну істоту – це справжня удача, яка трапляється "один раз у житті".

Спочатку рибалки подумали, що впіймали ще одного рідкісного лобстера з мутацією, яка трапляється лише раз на 2 мільйони, але в Seacoast Science Center з’ясували, що ця знахідка ще більш незвичайна. Виявилося, що рибалкам пощастило зловити лобстера з відтінками лаванди, пурпура і рожевого, що зараховує його до категорії "солодкої вати".

У лобстерів є шари пігментів-каротиноїдів, що складаються з червоних, жовтих і синіх кольорів. Вони виробляються завдяки рослинам і водоростям, що надає ракоподібним різноманітних відтінків, через які вони виглядають коричневими для людського ока.

Улов століття: біля берегів Британії знайшли надзвичайно рідкісного лобстера, який трапляється раз на 100 мільйонів (фото). Джерело: Seacoast Science Center Улов століття: біля берегів Британії знайшли надзвичайно рідкісного лобстера, який трапляється раз на 100 мільйонів (фото). Джерело: Seacoast Science Center

Іноді пігменти у ракоподібних можуть бути надмірно або недостатньо розвинені, що призводить до появи різних типів забарвлення. Дослідження показують, що червоні омари зустрічаються в одному з десяти випадків, двоколірні – один раз на 50 мільйонів, а альбіноси – раз на 100 мільйонів.

Відомо, що ракоподібні отримують ці пігменти завдяки антиоксиданту під назвою астаксантин, який є різновидом червоного барвника. Коли він змішується з каротиноїдами, це дає типовий коричневий відтінок. Тому під час приготування лобстери стають червоними, оскільки тепло вивільняє антиоксидантні сполуки.

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"Лобстер солодка вата" має своєрідне забарвлення через дуже низький рівень астаксантину. Це може бути спричинено генетичною мутацією або іншим раціоном, наприклад, лобстер може харчуватися нетиповими для нього крабами та креветками.

Якщо причина забарвлення криється в мутації, це не є чимось дивним, кажуть вчені. Генетичні мутації можуть призводити до появи різних кольорів на панцирах тварин, що робить їх більш вразливими для хижаків.

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