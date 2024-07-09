Українці почали обирати найбюджетніші моделі: топ-10 найпопулярніших авто з пробігом

У новому звіті про продаж вживаних автомобілів в Україні за червень 2024 року видно відчутний перехід покупців до більш доступних моделей. Автомобілі з пробігом значно популярніші, ніж нові автівки.

Такі машини представляють собою найбільш доступні пропозиції на ринку. За даними Укравтопрому, найбільш популярною моделлю серед вживаних автомобілів у червні став Volkswagen Golf – українці зареєстрували майже 1000 таких німецьких авто протягом місяця.

Читайте також: Названо топ-5 хороших варіантів авто в Україні до 200 тис. грн

ТОП-10 найпопулярніших авто з пробігом в Україні за червень 2024 року:

Volkswagen Golf – 989 шт.; Renault Megane – 691 шт.; Skoda Octavia – 598 шт.; Volkswagen Tiguan – 541 шт.; Volkswagen Passat – 500 шт.; Nissan Rogue – 470 шт.; Audi Q5 – 442 шт.; Tesla Model 3 – 419 шт.; Nissan Leaf – 410 шт.; Tesla Model Y – 367 шт.

У червні поточного року в Україні було зареєстровано 18,6 тисячі вживаних автомобілів, що втричі перевищило кількість зареєстрованих нових машин.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про ТОП-10 найбільш популярних нових легкових автомобілів за червень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!