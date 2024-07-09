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Українці почали обирати найбюджетніші моделі: топ-10 найпопулярніших авто з пробігом

Анастасія Крищук

Українці почали обирати найбюджетніші моделі: топ-10 найпопулярніших авто з пробігом
Які вживані авто мають найбільшу популярність в Україні. Джерело: wikipedia

 

У новому звіті про продаж вживаних автомобілів в Україні за червень 2024 року видно відчутний перехід покупців до більш доступних моделей. Автомобілі з пробігом значно популярніші, ніж нові автівки.

Такі машини представляють собою найбільш доступні пропозиції на ринку. За даними Укравтопрому, найбільш популярною моделлю серед вживаних автомобілів у червні став Volkswagen Golf – українці зареєстрували майже 1000 таких німецьких авто протягом місяця.

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ТОП-10 найпопулярніших авто з пробігом в Україні за червень 2024 року:

  1. Volkswagen Golf – 989 шт.;
  2. Renault Megane – 691 шт.;
  3. Skoda Octavia – 598 шт.;
  4. Volkswagen Tiguan – 541 шт.;
  5. Volkswagen Passat – 500 шт.;
  6. Nissan Rogue – 470 шт.;
  7. Audi Q5 – 442 шт.;
  8. Tesla Model 3 – 419 шт.;
  9. Nissan Leaf – 410 шт.;
  10. Tesla Model Y – 367 шт.

У червні поточного року в Україні було зареєстровано 18,6 тисячі вживаних автомобілів, що втричі перевищило кількість зареєстрованих нових машин.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про ТОП-10 найбільш популярних нових легкових автомобілів за червень.

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