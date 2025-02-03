Дивовижний випадок у біології: миша, народжена від двох самців, здивувала дослідників науковими результатами

Науковці з Китаю здійснили важливий прорив у генетичних дослідженнях, створивши мишу, яка не мала біологічного матеріалу від самки. Це стало можливим завдяки багаторічним напрацюванням у сфері інженерії стовбурових клітин.

Основною особливістю експерименту стало те, що тварина, маючи двох батьків, змогла досягти дорослого віку, що стало значущим досягненням у цій галузі та підтвердило її життєздатність. Про це пише ScienceAlert.

Експеримент, який очолював молекулярний біолог Чжи-кун Лі з Китайської академії наук, передбачав використання новітніх генетичних методик для створення мишей, що мали двох батьків. У попередніх спробах отримати ембріони із чоловічих стовбурових клітин спостерігалися серйозні проблеми розвитку або загибель потомства. Проте нова технологія дозволила отримати здоровіших мишей, хоча рівень їх виживаності був низьким – лише близько 13% ембріонів дожили до народження, а половина з них не досягла дорослого віку.

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У природному розмноженні ссавців сперматозоїд зливається з яйцеклітиною, утворюючи ембріон із двома наборами генетичної інформації. Однак, коли обидва генетичні внески походять від сперматозоїдів, можуть виникати аномалії імпринтингу, що призводить до подвійного глушіння. Це явище, коли обидві копії гена зупиняються, може викликати серйозні проблеми в розвитку організму. Щоб уникнути цієї проблеми, Лі та його команда модифікували 20 генів імпринтингу, використовуючи високоточні генетичні техніки, такі як видалення певних генів і редагування специфічних ділянок ДНК.

Досягнення китайських вчених показує значний прогрес у розумінні вроджених порушень, що може мати велике значення для майбутніх репродуктивних технологій, зокрема й для людей. Це не перший випадок створення мишей за допомогою двох сперматозоїдів. У 2023 році японські науковці досягли подібного результату, але їхній метод призвів лише до 1,1% успішних народжень. Китайська технологія показала набагато кращі результати у плані виживаності, хоча всі створені миші залишилися стерильними.

На відміну від цього, японські вчені ще в 2004 році змогли створити мишей з двома матерями, що є більш простим процесом, оскільки у деяких видів яйцеклітини можуть розвиватися без сперматозоїдів. Проте у ссавців відсутність сперматозоїда створює специфічні труднощі через важливу роль яйцеклітини у початковому розвитку.

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Щоб подолати ці труднощі, дослідники отримали яйцеподібні клітини з чоловічих ембріональних стовбурових клітин та запліднили їх спермою іншого самця. Перед заплідненням вони ретельно коригували гени імпринтингу, аби уникнути негативних ефектів подвійного глушіння. Хоча миші виявилися здоровішими, ніж у попередніх спробах, вчені визнають, що для підвищення їхньої життєздатності та фертильності потрібні додаткові покращення.

"Подальше вдосконалення генів імпринтингу може допомогти створити здорових двояйцевих мишей, здатних продукувати життєздатні гамети, а також привести до нових терапевтичних підходів для лікування захворювань, пов'язаних з імпринтингом", – зазначає Чжі-кун Лі. Його дослідження, опубліковане в журналі Cell Stem Cell, дає цінні знання в галузі репродуктивної біології та генетики. Однак застосування цих технологій до людей наразі залишається неможливим. Складність генів імпринтингу у людей та етичні питання, пов’язані з генетичними модифікаціями, створюють значні перешкоди для проведення подібних досліджень.

Однак важливим результатом цього дослідження є можливе застосування вивчення генів імпринтингу для лікування хвороб, таких як синдроми Прадера-Віллі та Ангельмана, які виникають через порушення генетичного імпринтингу і призводять до серйозних порушень розвитку та неврологічних розладів.

Нагадаємо, вчені зафільмували істоту, яка живе на Землі ще з часів динозаврів.

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