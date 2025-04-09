Вченим вдалось 'воскресити' доісторичного лютововка

Вперше в історії вдалося частково відновити вимерлий вид — лютововка, який зник із планети близько 12 500 років тому. Біотехнологічна компанія Colossal Biosciences заявила про успішне створення трьох дитинчат, що мають генетичну схожість із доісторичними хижаками.

Як повідомляє CNN, науковці використали давню ДНК, клонування та технології редагування генів для модифікації геному сучасного сірого вовка — найближчого родича лютововка. У результаті з’явився гібридний вид, який зовнішньо майже ідентичний вимерлому предку.

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Доісторичний Aenocyon dirus, більш відомий як лютововк або "жахливий вовк", був одним із домінантних хижаків Північної Америки. Вони мали масивніші тіла, ширші голови, потужні щелепи та густу світлу шерсть.

Colossal Biosciences вже відома своїми амбіціями "воскресити" вимерлих тварин — таких як мамонт, додо і тасманійський тигр. Проте про роботу над лютововком компанія раніше публічно не заявляла.

"Цей прорив доводить, що наші технології справді працюють", — зазначив співзасновник і СЕО компанії Бен Лемм. Він розповів, що генетичний матеріал був отриманий із зуба віком 13 тисяч років і черепа, якому близько 72 тисяч років. На основі цієї ДНК було вирощено трьох здорових цуценят.

Після генетичних модифікацій сформовані ембріони пересадили сурогатним матерям — ними стали великі домашні собаки. У жовтні 2024 року народились два самці, а в січні 2025 року — самка.

Професор еволюційної геноміки Лав Дален зі Стокгольмського університету пояснив, що наразі новостворені тварини генетично на 99,9% відповідають сірим вовкам. Втім, за словами вченого, навіть цього достатньо, щоб вважати їх найближчим аналогом справжнього лютововка.

На сьогодні всі три особини утримуються на закритій території площею 2 000 акрів, обгородженій триметровим парканом. За ними ведеться постійне спостереження — зокрема, через дрони та камери, які працюють у режимі реального часу.

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