Вченим вдалося реконструювати обличчя доісторичної жінки (фото)

Комп’ютерна томографія дозволила науковцям відновити обличчя жінки, відомої як "Золотий кінь", яка мешкала в Європі 45 тисяч років тому. Її геном є одним з найдревніших із досліджених серед людей сучасного типу.

Реконструкція показала, що у жінки була велика нижня щелепа, яка більше характерна для неандертальців. Про це пише nauka.ua.

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У 1950 році під час досліджень на горі Золотий кінь в Чехії було виявлено людський череп у печерній системі, які початково помилково приписали двом особам. Череп мав грубі риси, що спонукало антропологів припустити, що це були останки чоловіка. Проте подальший ДНК-аналіз показав, що це була жінка. Вона отримала ім’я від гори, де її знайшли і її ДНК став найдревнішим прочитаним геномом сучасної людини. У 2018 році завдяки комп’ютерній томографії черепа було створено цифровий образ її зовнішності.

Візуалізація зовнішності Золотого коня. Джерело: Cícero Moraes Візуалізація зовнішності Золотого коня. Джерело: Cícero Moraes

Що стосується її фізичних характеристик, то нижня щелепа жінки була значно масивнішою, а мозок — більшим, ніж у сучасних людей. Це може свідчити про її приналежність до групи людей, які мали генетичні зв’язки з неандертальцями.

Нагадаємо, раніше у труні мумії віком 3500 років виявили зображення персонажа із "Сімпсонів".

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