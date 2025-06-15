Вчені дізнались, як древні рептилії пережили наймасштабнішу посуху на Землі

У новому дослідженні науковці з’ясували, як рептиліям вдалося вижити після наймасштабнішого вимирання в історії Землі — вони здійснили неймовірну міграцію довжиною близько 16 тисяч кілометрів. Це відкриття дозволяє краще зрозуміти, як предки динозаврів і крокодилів витримали екстремальні умови понад 250 мільйонів років тому.

Виявилося, що давні архозавроморфи — група витривалих рептилій — змогли пройти через смертельно спекотні регіони Землі, які колись вважалися непридатними для життя. Після пермського вимирання, що знищило більшість морських і наземних видів, планета залишилася майже безжиттєвою, особливо в тропічній зоні давнього суперконтиненту Пангея. Однак нові дані свідчать, що життя не просто збереглося — воно рухалося вперед. Про це пише Knowridge.

Дослідники з університетів Бірмінгема і Брістоля застосували нову методику, яка поєднує географічні реконструкції давніх ландшафтів із генеалогічними деревами тварин. Завдяки цьому вдалося простежити шляхи міграції рептилій крізь простір і час. Цю систему вчені жартома назвали TARDIS — як машину часу з культового серіалу "Доктор Хто".

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Результати вказують, що архозавроморфи не уникали спекотних регіонів — навпаки, вони перетинали величезні пустелі біля екватора, шукаючи нові придатні для життя території. Саме їхня здатність пристосовуватися до суворих умов, ймовірно, дозволила їм еволюціонувати в нові форми, включно з тими, що пізніше стали динозаврами.

Як пояснює керівник дослідження, доктор Джозеф Фленнері-Сазерленд, ці відкриття свідчать про виняткову витривалість життя. Навіть після катастрофи планетарного масштабу деякі істоти не просто вижили, а й почали новий етап розвитку. Співавтор професор Майк Бентон додає, що використаний метод допомагає заповнити прогалини між палеонтологічними знахідками та реальним перебігом подій у доісторичному минулому.

Це дослідження ще раз доводить: навіть в умовах крайніх змін клімату життя не тільки виживає — воно здатне адаптуватися, поширюватися і зрештою визначати хід еволюції.

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