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Вчені дізнались, як древні рептилії пережили наймасштабнішу посуху на Землі

Ціхоцька Марія

Вчені дізнались, як древні рептилії пережили наймасштабнішу посуху на Землі
Вчені дізнались, як древні рептилії пережили наймасштабнішу посуху на Землі

У новому дослідженні науковці з’ясували, як рептиліям вдалося вижити після наймасштабнішого вимирання в історії Землі — вони здійснили неймовірну міграцію довжиною близько 16 тисяч кілометрів. Це відкриття дозволяє краще зрозуміти, як предки динозаврів і крокодилів витримали екстремальні умови понад 250 мільйонів років тому.

Виявилося, що давні архозавроморфи — група витривалих рептилій — змогли пройти через смертельно спекотні регіони Землі, які колись вважалися непридатними для життя. Після пермського вимирання, що знищило більшість морських і наземних видів, планета залишилася майже безжиттєвою, особливо в тропічній зоні давнього суперконтиненту Пангея. Однак нові дані свідчать, що життя не просто збереглося — воно рухалося вперед. Про це пише Knowridge.

Дослідники з університетів Бірмінгема і Брістоля застосували нову методику, яка поєднує географічні реконструкції давніх ландшафтів із генеалогічними деревами тварин. Завдяки цьому вдалося простежити шляхи міграції рептилій крізь простір і час. Цю систему вчені жартома назвали TARDIS — як машину часу з культового серіалу "Доктор Хто".

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Результати вказують, що архозавроморфи не уникали спекотних регіонів — навпаки, вони перетинали величезні пустелі біля екватора, шукаючи нові придатні для життя території. Саме їхня здатність пристосовуватися до суворих умов, ймовірно, дозволила їм еволюціонувати в нові форми, включно з тими, що пізніше стали динозаврами.

Як пояснює керівник дослідження, доктор Джозеф Фленнері-Сазерленд, ці відкриття свідчать про виняткову витривалість життя. Навіть після катастрофи планетарного масштабу деякі істоти не просто вижили, а й почали новий етап розвитку. Співавтор професор Майк Бентон додає, що використаний метод допомагає заповнити прогалини між палеонтологічними знахідками та реальним перебігом подій у доісторичному минулому.

Це дослідження ще раз доводить: навіть в умовах крайніх змін клімату життя не тільки виживає — воно здатне адаптуватися, поширюватися і зрештою визначати хід еволюції.

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