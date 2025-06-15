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Ученые узнали, как древние рептилии пережили самую масштабную засуху на Земле

Цихоцкая Мария

Ученые узнали, как древние рептилии пережили самую масштабную засуху на Земле
Ученые узнали, как древние рептилии пережили самую масштабную засуху на Земле

В новом исследовании ученые выяснили, как рептилиям удалось выжить после масштабного вымирания в истории Земли — они совершили невероятную миграцию протяженностью около 16 тысяч километров. Это открытие позволяет лучше понять, как предки динозавров и крокодилов выдержали экстремальные условия более 250 миллионов лет назад.

Оказалось, что древние архозавроморфы — группа выносливых рептилий — смогли пройти через смертельно жаркие регионы Земли, считавшиеся когда-то непригодными для жизни. После пермского вымирания, уничтожившего большинство морских и наземных видов, планета осталась почти безжизненной, особенно в тропической зоне древнего суперконтинента Пангея. Однако новые данные свидетельствуют, что жизнь не просто сохранилась — она двигалась вперед. Об этом пишет Knowridge.

Исследователи из университетов Бирмингема и Бристоля применили новую методику, объединяющую географические реконструкции древних ландшафтов с генеалогическими деревьями животных. Благодаря этому удалось проследить пути миграции рептилий через пространство и время. Эту систему ученые в шутку назвали TARDIS – как машину времени из культового сериала "Доктор Кто".

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Результаты показывают, что архозавроморфы не избегали жарких регионов — напротив, они пересекали огромные пустыни у экватора, ища новые подходящие для жизни территории. Именно их способность приспосабливаться к строгим условиям, вероятно, позволила им эволюционировать в новые формы, включая позже ставшие динозаврами.

Как объясняет руководитель исследования, доктор Джозеф Флэннери-Сазерленд, эти открытия свидетельствуют об исключительной выносливости жизни. Даже после крушения планетарного масштаба некоторые существа не просто выжили, но и начали новый этап развития. Соавтор профессор Майк Бентон добавляет, что использованный метод помогает восполнить пробелы между палеонтологическими находками и реальным ходом событий в доисторическом прошлом.

Это исследование еще раз доказывает: даже в условиях крайних изменений климата жизнь не только выживает — она способна адаптироваться, распространяться и определять ход эволюции.

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