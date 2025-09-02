Науковці шокували: ключ до однієї з найсерйозніших проблем людства захований прямо в океані

В океанських глибинах може ховатися ключ до вирішення деяких із найглобальніших проблем людства. Група дослідників з Університету Джона Гопкінса, Університету штату Мічиган, Корнельського університету, Університету Ліхай та Массачусетського технологічного інституту заявила про відкриття, здатне змінити ситуацію з критичними ресурсами.

Про це повідомляє Ecoportal. У своїй роботі вони описали нову технологію електролізу, яка одночасно виробляє водень та опріснює морську воду в одному пристрої.

Хоча у сфері виробництва прісної води для пустельних регіонів уже було кілька інноваційних рішень, жодне з них не виглядає таким перспективним, як запропонована технологія. Використання морської води в поєднанні з сонячною енергією дозволяє отримувати прісну воду як побічний продукт виробництва водню, що робить метод особливо ефективним.

Дослідники пояснили, що їхня технологія базується на гібридному пристрої, який поєднує сонячну дистиляцію та електроліз води, максимально використовуючи весь спектр сонячної енергії. Сонячна панель виконує подвійну роль: виробляє електрику для електролізу та збирає залишкове тепло.

Надлишкове тепло від панелі застосовується для нагрівання тонкого шару морської води. В процесі випаровування сіль і домішки залишаються позаду, а на виході формується чиста водяна пара.

Після цього пара надходить у електролізер, де електрика від сонячної панелі розщеплює її на зелений водень та кисень. Головна перевага такого підходу полягає в тому, що морська вода не контактує безпосередньо з електрокаталізатором, що запобігає корозії та підвищує ефективність і довговічність системи.

Видання наголосило, що кліматичні зміни останнім часом стали однією з найгостріших глобальних проблем. Вони загрожують не лише довкіллю та екосистемам, а й безпосередньо впливають на здоров’я людей.

За даними ООН, нестача води стає все більш критичною. Крім того, зростання населення та економічна активність підвищують світовий попит на воду. У цьому контексті відновлювані джерела енергії можуть стати ефективним рішенням для пом’якшення проблеми.

