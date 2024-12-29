Вчені зробили неймовірне відкриття щодо ймовірності виникнення життя на Марсі

Вчені виявили на Землі місця, де умови для життя мікроорганізмів нагадують марсіанські. Це відкриття дає нові перспективи для вивчення можливості життя на Червоній планеті.

Дослідження, опубліковані на Phys.org, показують, що на Марсі життя, ймовірно, слід шукати не на його поверхні, а в глибинних шарах планети. Нещодавно марсохід NASA Curiosity зафіксував в атмосфері Марса рівень метану, який у кілька разів перевищував норму. Але через кілька місяців він зник і знову з'явився через майже рік. Це відкрило нові можливості для гіпотези про існування життя на Марсі, зокрема через сезонні зміни рівня метану в атмосфері. Про це пише ТСН.

Вчені давно вважають, що в минулому Марс мав щільну атмосферу та океани з рідкою водою, однак зараз це пустеля, де, здається, не може існувати життя. Проте на Землі є організми, які могли б вижити в умовах, подібних до марсіанських.

Це метаногени — одноклітинні організми, що виробляють метан як продукт своєї життєдіяльності, використовуючи водень для енергії. Такі мікроорганізми можуть існувати в найнебезпечніших місцях на Землі, і, ймовірно, саме вони є причиною сезонних коливань метану на Марсі.

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Дослідники виявили три середовища на Землі, схожі на марсіанські умови: глибоко в земній корі, де рідка вода просочується через мікроскопічні тріщини; озера під крижаним щитом Антарктиди, що не замерзають через величезний тиск льоду; та надсолоні басейни на великих глибинах океану. Всі ці середовища мають аналоги на Марсі, де, ймовірно, зберігається рідка вода в глибині кори, а також можуть бути підлідні озера під марсіанськими полярними шапками.

Порівнявши умови на Землі та на Марсі, вчені визначили, що найбільш перспективним місцем для пошуків життя на Червоній планеті є рівнина Acidalia Planitia на північному полюсі Марса або її надра. Однак науковцям ще треба вирішити, як досягти цього місця.

Також цікаво, що вода на Марсі могла існувати ще раніше, ніж вважалося раніше. Вивчення найстарішого марсіанського метеорита дало вченим нові докази наявності рідкої води на планеті в давнину, що може свідчити про можливість існування життя в минулому.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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