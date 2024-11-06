Вчені розкрили таємницю загадкового Адамового мосту між Індією та Шрі-ланкою

На супутникових зображеннях помітна вузька лінія, яка з’єднує Індію та Шрі-Ланку. Це Адамів міст, відомий також як Міст Барана або Рам Сету (राम सेतु) — протяжний ланцюг вапнякових утворень, що тягнеться на 48 км через Індійський океан.

Як зазначає журналіст і письменник Кайф Шейх, Адамів міст привертає увагу дослідників завдяки своєму геологічному, історичному та міфологічному значенню. Далі розглянемо його історичні аспекти, легенди та геологічні шари, що створили цю незвичайну форму. Про це пише Interesting Engineering.

Адамів міст, який з’єднує острів Рамешварам в Індії з островом Маннар у Шрі-Ланці, має важливе археологічне значення. У XV столітті цей міст був прохідним, проте природні зміни поступово зробили його непрохідним. Геологічні дослідження Геологічної служби Індії вказують, що ця місцевість сформувалася між 7000 і 18 000 років тому. Завдяки коралам, які виросли на піщаних основах, міст став добре видимим.

Процеси ерозії відділили Індію від Шрі-Ланки, утворивши Полкську протоку. Річкові відкладення Кавері разом з прибережними течіями допомогли сформувати ряд островів і піщаних мілин, які тепер називають Адамовим мостом.

Одні вважають, що міст з’явився через природне накопичення піску, тоді як інші припускають, що це залишки давньої берегової лінії, яка раніше об’єднувала Індію і Шрі-Ланку.

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Ідея створення каналу між південним берегом Індії та північчю Шрі-Ланки виникла у 1782 році завдяки англійському океанографу Джеймсу Реннелу. У 1955 році запропонували проєкт судноплавного каналу Сетусамудрам, який мав би скоротити морський шлях на 400 км та зекономити до 36 годин у дорозі.

Проєкт, затверджений урядом Індії в 2005 році, передбачав поглиблення морського дна. Однак екологи застерігали, що це може зруйнувати коралові рифи та порушити місцеву екосистему. Існували також побоювання, що поглиблювальні роботи призведуть до викиду радіоактивних речовин, таких як торій, що підвищить екологічні ризики для регіону.

Проєкт викликав також культурний спротив, оскільки Рам Сету є священним для багатьох індуїстів, які вважають, що цей шлях збудував бог Рама. У 2013 році Верховний суд Індії призупинив проєкт, зважаючи на його культурне та екологічне значення.

Адамів міст, або Рам Сету, є не лише геологічною структурою, а й важливим культурним символом. За легендою з епосу "Рамаяна", це шлях, який побудувала армія людиноподібних мавп, щоб створити перехід до Шрі-Ланки для порятунку Сіти. Камені, за міфом, плавали завдяки імені Рами, написаному на них.

У мусульманській традиції цей міст теж згадується як шлях Адама після вигнання з раю.

Незалежно від походження, Адамів міст вражає своєю унікальністю та поєднує культури й історії багатьох поколінь.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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