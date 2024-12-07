Вчені розкрили особу живописця Панселіна - одну з найвідоміших загадок європейського мистецтва

Таємниця відомого середньовічного живописця та іконописця Мануїла Панселіна, яка протягом століть залишалася нерозгаданою, може бути нарешті розкрита. Про це повідомляє видання The Independent з посиланням на унікальне дослідження.

Панселіна вважають революціонером православного релігійного мистецтва, який привніс у суворі канонічні зображення людяність та глибину. Його навіть називають "батьком західного живопису". Однак про особисте життя майстра досі було відомо надзвичайно мало. Про це пише The Independent.

Групі дослідників вдалося висунути сенсаційну версію: "Панселін" насправді може бути лише прізвиськом, яке з часом замінило справжнє ім'я видатного художника. Його роботи кінця XIII - початку XIV століть вважаються найвизначнішими в період Byzantine Empire - могутньої держави, що простягалася від Європи до Азії.

Мистецтвознавці давно припускали, що прізвище "Панселін", яке перекладається як "повний Місяць", могло бути умовним позначенням когось з художників Македонської школи живопису в Салоніках.

Нещодавнє дослідження пов'язало Панселіна з македонським живописцем Іоаннісом Астрапасом. Судова експертка з почерку Христина Сотіракоглу провела унікальну роботу: вона зіставила написи в рукописі, попередньо атрибутованому Астрапасу, з символами на церковному розписі в північній Греції.

Отець Космас Сімонопетрітіс, колишній адміністратор гори Афон, де розташована церква Протато з найвідомішими роботами іконописця, підтвердив вагомість цього відкриття. "Панселін був реальною особою, але його ім'я - лише прізвисько, під яким став відомим Іоанніс Астрапас", - заявив він.

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Професор візантійського мистецтва Константінос Вафіадіс погодився з цією теорією, хоча й наголосив, що в роботі над картинами брали участь кілька художників. "Частина картин точно належить Іоаннісу Астрапасу, але для подальших досліджень ще залишається багато матеріалів", - зазначив він.

Додаткову інформацію було отримано під час вивчення Маркіанського кодексу GR 516 - грецького рукописного тексту початку XIV століття. Серед ілюстрацій було зображення повного Місяця, що додатково підтверджує версію дослідників.

Цікаво, що робота над дослідженням ускладнювалася centuries-old забороною для жінок відвідувати гору Афон. Тому експертці Христині Сотіракоглу довелося вивчати матеріали лише за фотографіями.

Отець Космас особливо підкреслив геніальність Астрапаса, який унікально поєднував традиції античного світу з духовністю православної Візантії.

Дослідження продовжуються, але вже сьогодні можна стверджувати, що ми наблизилися до розкриття таємниці видатного середньовічного художника.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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