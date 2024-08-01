Науковці спростували теорію про виникнення життя на Землі: могло статися значно раніше

Вчені переписали історію життя на Землі. Міжнародна група дослідників виявила докази того, що складні форми життя могли існувати на нашій планеті на цілих 1,5 мільярда років раніше, ніж вважалося раніше. Це відкриття кидає виклик устояним уявленням про еволюцію та змушує нас переосмислити наше розуміння зародження життя на Землі.

У глибинах гірських порід у Габоні вчені знайшли скам'янілості, які, за їхніми припущеннями, є залишками давніх мікроорганізмів, що жили близько 2 мільярдів років тому. Ці істоти, схожі на одноклітинну плісняву, населяли неглибоке підземне море і, можливо, були одними з перших складних організмів на Землі, пише BBC.

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Це відкриття суперечить панівній теорії, яка стверджує, що складне життя з'явилося на Землі лише близько 635 мільйонів років тому. Нове дослідження ґрунтується на аналізі гірських порід, що оточують скам'янілості. Вчені виявили в них високий вміст фосфору та кисню – елементів, необхідних для підтримки життя.

Згідно з новою теорією, ці мікроорганізми могли розвинутися в унікальних умовах підземного моря, де було достатньо поживних речовин і захисту від зовнішніх впливів. Вони могли жити і розмножуватися, створюючи перші екосистеми на Землі.

Однак це відкриття викликало бурхливу дискусію в науковому співтоваристві. Деякі вчені сумніваються в тому, що знайдені скам'янілості дійсно є залишками живих організмів, а не результатом геологічних процесів. Інші ж вважають, що для підтвердження цієї революційної теорії необхідні додаткові дослідження.

Якщо ця теорія підтвердиться, вона матиме далекосяжні наслідки для нашого розуміння еволюції життя на Землі. Це означатиме, що життя могло виникнути і розвиватися набагато раніше, ніж ми думали, і що наша планета могла бути населена складними формами життя вже мільярди років тому.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

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