Ученые опровергли теорию о возникновении жизни на Земле: могло произойти гораздо раньше

Ученые переписали историю жизни на Земле. Международная группа исследователей обнаружила доказательства того, что сложные формы жизни могли существовать на нашей планете целых 1,5 миллиарда лет раньше, чем считалось ранее. Это открытие бросает вызов устоявшимся представлениям об эволюции и заставляет нас переосмыслить наше понимание зарождения жизни на Земле.

В глубинах горных пород в Габоне ученые обнаружили окаменелости, которые, по их предположениям, являются остатками древних микроорганизмов, живших около 2 миллиардов лет назад. Эти существа, похожие на одноклеточную плесень, населяли неглубокое подземное море и, возможно, были одними из первых сложных организмов на Земле, пишет BBC.

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Это открытие противоречит господствующей теории, утверждающей, что сложная жизнь появилась на Земле всего около 635 миллионов лет назад. Новое исследование основывается на анализе горных пород, окружающих окаменелость. Ученые обнаружили у них высокое содержание фосфора и кислорода – элементов, необходимых для поддержания жизни.

Согласно новой теории эти микроорганизмы могли развиться в уникальных условиях подземного моря, где было достаточно питательных веществ и защиты от внешних воздействий. Они могли жить и плодиться, создавая первые экосистемы на Земле.

Однако это открытие вызвало бурную дискуссию в научном сообществе. Некоторые ученые сомневаются в том, что обретенные окаменелости действительно являются остатками живых организмов, а не результатом геологических процессов. Другие считают, что для подтверждения этой революционной теории необходимы дополнительные исследования.

Если эта теория подтвердится, она будет иметь далеко идущие последствия для нашего понимания эволюции жизни на Земле. Это означает, что жизнь могла возникнуть и развиваться гораздо раньше, чем мы думали, и что наша планета могла быть населена сложными формами жизни уже миллиарды лет назад.

Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.

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