Вчені виявили причину відсутності руху льоду на поверхні Марсу

Вчені протягом 50 років намагалися розгадати загадку нерухомого льоду на полярних шапках Марса. Здавалося б,фізика на цій планеті повинна бути схожою на земну, де льодовики постійно рухаються. Але на Марсі все інакше.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Icarus, пропонує цікаву теорію: полярні шапки Марса складаються з багатошарового льоду, де жорсткі шари переплітаються з м'якими. Ця складна структура стримує рух льоду,роблячи його майже невидимим для орбітальних апаратів. Про це пише Phys.

Історія досліджень:

У 1971 році космічний апарат "Маринер-9" вперше виявив полярні крижані шапки на Марсі. Десятки років астрономи намагалися з'ясувати, чи рухається цей лід.

Полярний лід виявився складною шаруватою структурою, що тягнеться на 1000 км і сягає товщини 2-3 км. Вчені очікували, що орбітальні апарати зафіксують рух льоду зі швидкістю 10 см-1 м на рік, але жодного руху не було виявлено.

Вчені припустили, що лід занадто холодний, щоб рухатися, а домішки в льодах уповільнюють їхній рух. Існувала також гіпотеза, що однорідна суміш речовин у льодах уповільнює рух або лід має багатошарову структуру, яка унікальним чином уповільнює рух льоду, роблячи його невидимим.

Дослідження виявили, що ліід складається з жорстких шарів з м'якими шарами між ними, а тиск верхніх шарів стискає м'які шари, але рух льоду ледве помітний, а можливо, його взагалі немає.

Нове дослідження дає уявлення про те, як фізичні процеси на Марсі відрізняються від земних. Багатошарова структура полярних шапок робить їх нерухомими, хоча на перший погляд це здається неможливим.

Цей висновок підкреслює, що навіть на інших планетах, де діють схожі фізичні закони, місцеві умови можуть суттєво впливати на їхнє проявлення.

Нагадаємо, вчені вважають, що подолати старіння вдасться вже у 2030-х роках.

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