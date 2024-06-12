Ученые обнаружили причину отсутствия движения льда на поверхности Марса

Ученые в течение 50 лет пытались разгадать загадку неподвижного льда на полярных шапках Марса. Казалось бы, физика на этой планете должна походить на земную, где ледники постоянно двигаются. Но на Марсе все по-другому.

Новое исследование, опубликованное в журнале Icarus, предлагает интересную теорию: полярные шапки Марса состоят из многослойного льда, где жесткие слои переплетаются с мягкими. Эта сложная структура сдерживает движение льда, делая его практически невидимым для орбитальных аппаратов. Об этом пишет Phys.

История исследований:

В 1971 году космический аппарат Маринер-9 впервые обнаружил полярные ледяные шапки на Марсе. Десятки лет астрономы пытались выяснить, движется ли этот лед.

Полярный лед оказался сложной слоистой структурой, простирающейся на 1000 км и достигающей толщины 2-3 км. Ученые ожидали, что орбитальные аппараты зафиксируют движение льда со скоростью 10 см-1 м в год, но ни одного движения не было обнаружено.

Ученые предположили, что лед слишком холоден, чтобы двигаться, а примеси во льдах замедляют их движение. Существовала также гипотеза, что однородная смесь веществ во льдах замедляет движение или лед имеет многослойную структуру, которая уникальным образом замедляет движение льда, делая его невидимым.

Исследования обнаружили, что лиид состоит из жестких слоев с мягкими слоями между ними, а давление верхних слоев сжимает мягкие слои, но движение льда едва заметно, а возможно, его вообще нет.

Новое исследование дает представление о том, как физические процессы на Марсе отличаются от земных. Многослойная структура полярных шапок делает их неподвижными, хотя на первый взгляд это кажется невозможным.

Этот вывод подчеркивает, что даже на других планетах, где действуют схожие физические законы, местные условия могут оказывать существенное влияние на их проявление.

Напомним, ученые считают, что преодолеть старение удастся уже в 2030-х годах.

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