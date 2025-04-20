Вчені знайшли докази існування позаземного життя: про що йдеться

Астрономи виявили ймовірні сліди біологічної активності на екзопланеті, розташованій на відстані 124 світлових років від Землі. Це може стати найпереконливішим свідченням існування життя поза межами нашої планети.

Йдеться про планету K2-18b, яку вкривають водні маси. Вона майже в дев’ять разів більша за Землю і обертається навколо червоного карлика. Завдяки спостереженням із космічного телескопа, в атмосфері цієї планети було зафіксовано наявність органічних молекул, які на Землі утворюються виключно біологічним шляхом. Про це пише Financial Times.

Інтерес до K2-18b зріс ще у 2023 році після того, як телескоп Джеймс Вебб зафіксував у її атмосфері метан і вуглекислий газ — це вперше виявлено вуглецеві сполуки в атмосфері потенційно придатної для життя планети за межами Сонячної системи. Нові ж дані вказують на ще цікавіші знахідки: у атмосфері планети було виявлено диметилсульфід і диметилдисульфід — сполуки, які на Землі продукуються лише живими організмами, зокрема морським фітопланктоном. Науковці поки не мають доказів існування абіотичних процесів, здатних виробляти ці речовини у таких концентраціях.

Професор Кембриджського університету Нікку Мадхусудхан, який очолює міжнародну дослідницьку групу, зазначив, що умови на K2-18b можуть нагадувати середовище первісних океанів Землі. Водночас говорити про існування складних екосистем, де мікроорганізми слугують їжею для більших істот, поки зарано.

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Для вивчення атмосфери планети вчені аналізують світло з її зірки, яке проходить крізь атмосферу планети під час її проходження на тлі зорі. Проте, за словами Мадхусудхана, напряму спостерігати K2-18b наразі неможливо, оскільки вона занадто далека і розташована близько до своєї зірки, що ускладнює візуалізацію з наявними телескопами.

На сьогодні вчені відкрили приблизно 5800 планет за межами Сонячної системи, і багато з них розглядаються як потенційні місця існування життя. Найближчими аналогами K2-18b у нашій системі можуть бути океани, що ймовірно приховані під крижаною поверхнею деяких супутників Юпітера та Сатурна.

Раніше ми розповідали, що найпотужніша океанська течія Землі готує людству небезпечний сюрприз.

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