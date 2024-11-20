Вчені знайшли докази використання лікарських трав у Марокко 15 тисяч років тому: розкрили секрети давніх медичних практик

Археологічне відкриття у печері Grotte des Pigeons у Тафугальті відкриває нову сторінку в історії медицини. Знайдені артефакти, що датуються 15 000 років тому, проливають світло на медичні практики наших пращурів.

Печера, виявлена ще 1908 року, є найдавнішим похованням у Північній Африці та містить 34 скелети іберомаврів пізнього кам'яного віку. Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature, зосереджується на унікальній знахідці – залишках лікарської рослини ефедра.

Рештки ефедри, знайдені в спеціальній поховальній зоні печери, є найдавнішим задокументованим свідченням використання лікарських рослин. Радіовуглецеве датування підтверджує, що рослинні залишки відносяться до того ж періоду, що й людські останки. Про пише Interesting Engineering.

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Дослідники вважають, що ефедра відігравала важливу роль у поховальних ритуалах та використовувалася для лікувальних цілей. Зокрема, її могли застосовувати для полегшення симптомів застуди та зупинки кровотечі. Особливо цікавим є зв'язок між знайденими рослинами та слідами найдавнішої відомої хірургічної операції на черепі, виявленими в тій самій печері.

Це відкриття не лише розширює наші знання про історію медицини, але й демонструє високий рівень розвитку древніх цивілізацій та їхню здатність ефективно використовувати природні ресурси для лікування.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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