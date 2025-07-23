Біля берегів Британії виявили затонулий бойовий корабель часів Першої світової: фото

У Північному морі, через понад століття після трагедії, водолази виявили залишки британського військового корабля HMS Nottingham, який був потоплений у 1916 році під час Першої світової війни. Судно вдалося ідентифікувати майже за 100 кілометрів від шотландського узбережжя.

Знахідку здійснила команда з десяти водолазів під керівництвом міжнародної ініціативи ProjectXplore, яка займається пошуком історично значущих кораблів, що затонули біля берегів Великої Британії. Про це пише BBC.

HMS Nottingham загинув 19 серпня 1916 року після того, як отримав три торпедні влучання з боку німецького підводного човна. Унаслідок атаки загинули 38 членів екіпажу. Решту — капітана, 20 офіцерів і 357 моряків — врятували кораблі Королівського флоту. Після інциденту судно затонуло на глибині 82 метри, а точне місце аварії залишалося невідомим понад 100 років.

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ProjectXplore розпочав пошуки восени 2024 року, дослідивши історичні джерела, включно з судновими журналами, телеграмами й морськими картами. У квітні команда провела гідролокаційне обстеження району, знайшовши під водою об’єкт, який за формою та розмірами відповідав HMS Nottingham. Підводна експедиція, що відбулася кілька місяців потому, підтвердила припущення.

За словами дослідників, усі характеристики – від напису "Nottingham" на кормі до обідніх тарілок із емблемою Королівського флоту – збігалися з даними про затонуле судно. Вони впевнені, що знайдені уламки дійсно належать саме цьому крейсеру.

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