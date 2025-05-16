ЦРУ розсекречує: інопланетяни могли облаштувати базу під вершиною Аляски

Одна з найвищих і найвіддаленіших вершин Сполучених Штатів – гора Хейс на Алясці – нещодавно знову привернула до себе увагу через згадки у розсекречених файлах ЦРУ. Згідно з цими даними, існують припущення, що інопланетяни могли облаштувати там свою таємну базу.

Про це повідомляє видання Lad Bible. Як зазначається у документах, отриманих відповідно до Закону про свободу інформації, дослідники НЛО натрапили на згадки про гору Хейс у звіті ЦРУ з назвою "Опис баз інопланетян, пов’язаних із персоналом".

У цьому матеріалі вона згадується як одна з ключових точок позаземної активності – поряд з такими віддаленими регіонами, як гора Монте-Пердідо в Іспанії та морські райони біля Багамських островів і Пуерто-Ріко.

У 1970–1980-х роках гора Хейс уже привертала увагу ЦРУ в межах досліджень проєкту "Зоряна брама", який був присвячений вивченню явища "дистанційного бачення". Один із учасників цих експериментів повідомив про видіння істоти з "величезною сферичною головою" та "гострим носом", яка, за його словами, не мала нічого спільного з людською зовнішністю.

Читайте також: Таємниця темних віків: ким були Морські народи, що стерли цивілізації

Протягом багатьох десятиліть район навколо гори фігурував у численних звітах про загадкові повітряні об’єкти, аномальні явища та нетипову активність, що неодноразово привертало увагу уфологів. Завдяки цьому місцевість вважається однією з найвідоміших точок інтересу серед дослідників НЛО.

Інтерес до цієї теми посилився після виходу мінісеріалу "Секрети гори Хейс" на Apple TV, а також документального фільму "У пошуках НЛО під горою Хейс" на YouTube-каналі Travel Channel. У трейлері до фільму уфолог Джонні Енох заявляє: "Я переконаний, що тут діють сили, які є одночасно небезпечними та непередбачуваними".

Незважаючи на скептицизм науковців, гора Хейс продовжує приваблювати дослідників незрозумілих явищ та ентузіастів, які вважають, що під товщею снігу і каміння може приховуватись щось значно загадковіше.

Раніше ми розповідали, що вчені виявили можливі докази симульованого Всесвіту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!