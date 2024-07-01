Ціни на відпочинок в Одесі 2024. Скільки обійдеться цьогорічне море

Сезон в Одесі відкрито вже місяць. Наразі 20 пляжів заповнюються не лишень мешканцями, а й туристами. Нагадуємо, що всі 20 зон для пляжного відпочинку в Одесі було перевірено, очищено, на пляжах працюють рятувальники та встановлені таблички з вказівками на найближчі укриття. 8 червня відбулося відкриття першого пляжу в Одесі, перевіреного для відносно безпечного купання, "Калетон".

Сьогодні Одеса стала єдиним містом з можливістю морського відпочинку для мешканців України, які не можуть виїхати за кордон. І, хоча ризик підвищений, люди готові їхати в Одесу, щоб оздоровитися, дихаючи морським повітрям; відвідуючи санаторії міста та засмагаючи на сонечку.

Захід сонця змінюється кожного дня – вид на одеський вечірній порт. Джерело: Джерело: reksik004/Pixabay Захід сонця змінюється кожного дня – вид на одеський вечірній порт. Джерело: Джерело: reksik004/Pixabay

Що про ситуацію говорять експерти та, які прогнози на сезон 2024

З приводу прогнозів висловився директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга, у інтерв’ю українським ЗМІ.

"Пік туристичного сезону настає, коли діти закінчують школу, вступники складають екзамени, вступають у виші, тобто це кінець червня – початок липня. Сезон триває до 1 вересня, поки не розпочинається новий шкільний рік" – нагадав Іван Ліптуга.

Також, директор департаменту культури підтвердив, що морський відпочинок в Україні можливий тільки в Одесі. Це пов’язано з окупацією Миколаївської області та перекритому доступі до Азовського моря. Іван Ліптуга звернув увагу, що й затока Кароліна – Бугас в Одеській області станом на сьогодні закрита. Причиною тому стала нещодавня атака росіян, під приціл якої попала ця готельно-пляжна зона.

Описуючи ситуацію з сезоном Іван Ліптуга наголосив, що навіть з середнім напливом туристів готельний, гастрономічний та розважальний бізнеси Одеси переживають критичну нестачу кадрів для обслуговування відпочивальників.

"Чоловіки або пішли на фронт, або виїхали, або ховаються. Це доволі критична ситуація" – закцентував директор департаменту.

Однак, за прогнозами Ліптуга літній сезон 2024 буде значно кращим за 2023 рік, якщо, в прогнози не втрутиться погіршення ходу війни. Наразі сезон вже є кращим, за рахунок збільшення перевірених пляжних та купальних зон. Нагадаємо, в минулому році було доступно лише 6 пляжів у серпні, проти 20 цього року. Така тогорічна ситуація виникла після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Як говорять одесити: можна жити й на пляжі). Джерело: Джерело: InfiniteThought /Pixabay Як говорять одесити: можна жити й на пляжі). Джерело: Джерело: InfiniteThought /Pixabay

Які ціни на житло в Одесі – сезон 2024

Шукачі бюджетного житла в Одесі можуть звернути увагу на хостели. За останні 5 років рівень комфорту хостелів було збільшено, а ось ціни залишилися одні з найнижчих. Заплативши 250 грн з особи, можна насолоджуватися морем. Хостели можна знайти як у центрі міста, так і ближче до моря.

Бюджетне проживання біля моря починається з суми 350 грн (особа). Підняття ціни не завжди дорівнює поліпшенню умов, тож, іноді, варто пройтися до моря пішки чи під’їхати транспортом.

Готелі середнього рівня за двомісний номер мають ціни від 600 грн (море у вашому вікні буде за 2.5 – 3 км). Шум хвиль замість колискової обійдеться від 1 000 – 1 500 грн за двомісний номер.

Комфортабельні курорти Одеси продають свої номери від 2 000 грн (номер за добу).

Зверніть увагу на море – правило гарного відпочинку в Одесі. Джерело: Джерело:Pexels/Pixabay Зверніть увагу на море – правило гарного відпочинку в Одесі. Джерело: Джерело:Pexels/Pixabay

На що звернути увагу обираючи житло в Одесі для відпочинку

Одеса – велике місто і варіантів житла в ньому вдосталь, та розраховуючи на бюджетний відпочинок варто потурбуватися про бронь заздалегідь. Варто звернути увагу на:

санаторії Одеси можуть пропонувати досить вигідні пакети для відпочинку. Якщо крім моря та зручної подушки вас цікавлять басейн, спа процедури, лікувальні масажі, гарне харчування - варто трохи доплатити і отримати комплекс;

курортні готелі мають високу ціну за номер, та, зазвичай, список вхідних послуг розширений, та й комфортабельність номерів чудова;

готелі середнього рівня можуть мати високу комфортабельність, особливо, якщо знаходяться за декілька кілометрів від моря - варто порівняти;

розглядайте приватні пропозиції з обережністю.

Дотримуйтеся правил безпеки перебуваючи на пляжах Одеси. Джерело: Джерело:Yevhen1971 /Pixabay Дотримуйтеся правил безпеки перебуваючи на пляжах Одеси. Джерело: Джерело:Yevhen1971 /Pixabay

Правила безпеки на пляжах Одеси

Задля своєї безпеки, перше, що ви маєте зробити, прийшовши на пляж - це вивчити шлях до укриття, та ще декілька правил:

1. Перебування на пляжі під час повітряної тривоги наражає на небезпеку не лише вас, а й того, хто кинеться вас рятувати в разі потреби;

2. При виявленні підозрілого предмета у воді негайно покиньте зону купання, та повідомте рятівників або патруль;

3. При штормі вище 2 балів купатися заборонено;

4. Запливати за огороджувальні сітки заборонено;

5. Перебувати під час шторму на пірсах та хвилеломах заборонено.

Нагадуємо, що водні екскурсії на будь–якому водному транспорті наразі неможливі. В акваторії Чорного моря можуть перебувати лише рятувальні служби та уповноважені особи.