Три черги одночасно: в 'Укренерго' анонсували відключення світла на 23 липня

У вівторок, 23 липня, в Україні графіки відключення світла будуть застосовувати усю добу. У пікові години вимикатимуть три черги одночасно.

Йдеться про період з 14:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"23 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в інші години доби діятимуть дві черги відключень.

Водночас ДТЕК попереджає, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині з 14:00 до 24:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

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